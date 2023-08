China ativa nível de alerta IV para inundações em 13 províncias

O Ministério dos Recursos Hídricos da China ativou hoje o nível IV de resposta de emergência para inundações em 13 regiões provinciais, devido às fortes chuvas que são esperadas na zona.

As regiões afetadas pela precipitação são Jiangsu, Anhui, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibete, Shaanxi e Gansu.

Entre hoje e domingo, as chuvas torrenciais farão subir significativamente o nível da água de rios como o Yangtsé e o Huaihe, anunciou o ministério.

"Espera-se que as inundações superem os níveis de alerta em alguns rios pequenos e médios nas áreas afetadas", acrescentou.

Por isso, estas regiões, maioritariamente do centro e leste do gigante asiático, reger-se-ão pelo nível IV de alerta, o mais baixo do seu sistema de alarmes.

O ministério instou os departamentos de recursos hídricos relevantes a monitorizar de perto as situações de chuva e a aumentar o alerta inicial, concentrando-se em garantir a segurança dos reservatórios e a prevenção de enxurradas e inundações em rios pequenos e médios.

As autoridades chinesas tomaram medidas para melhorar a capacidade de resposta às inundações, mas o país continua vulnerável aos efeitos das alterações climáticas.

Em princípios de agosto, a China sofreu o impacto do tufão Doksuri, que fez pelo menos 33 mortos em Pequim, com níveis de precipitação que não se registavam há 140 anos.

Em 2021 e 2022, os verões na China já tinham sido marcados por precipitação de intensidade inédita em décadas no centro do país, com mais de 300 mortos, e uma persistente seca em zonas mais a sul.