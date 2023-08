Noruega vai doar mísseis antiaéreos e equipamento de desminagem a Kiev

A Noruega anunciou hoje que vai doar mísseis antiaéreos IRIS-T e equipamento de desminagem à Ucrânia, segundo um comunicado do Governo norueguês.

Também hoje três 'media' noruegueses avançaram, sem citar fontes, que a Noruega prepara-se para enviar caças F-16 à Ucrânia.

Caso se concretize esta entrega, que não foi confirmada pelo executivo do país escandinavo, a Noruega será o terceiro país a fazê-lo, depois dos Países Baixos e da Dinamarca.

Os 'media' noruegueses não mencionaram a possível data da entrega ou o número de aeronaves que a Noruega, país membro da NATO, pretende dar a Kiev.

Contactada pela agência noticiosa AFP, uma porta-voz do Ministério da Defesa norueguês não quis "confirmar nem desmentir" esta informação.

A Ucrânia tem vindo a pressionar os aliados ocidentais há vários meses para que lhe forneçam F-16 de fabrico norte-americano.

As forças ucranianas continuam a utilizar aviões de combate da era soviética e a contraofensiva iniciada em junho está a avançar sem apoio aéreo, o que, segundo analistas, constitui uma grande desvantagem.

Já a doação dos mísseis e do equipamento de desminagem será financiada através do plano de ajuda militar e civil a Kiev, dotado de 75 mil milhões de coroas norueguesas (sete mil milhões de euros ao câmbio atual) e que foi apresentado em fevereiro passado.

Os mísseis podem ser disparados a partir de lançadores que a Suécia prometeu doar, explicou o comunicado governamental.

A Noruega já tinha enviado anteriormente mísseis antiaéreos NASAMS e Mistral para a Ucrânia.

"A Noruega continuará a apoiar, enquanto for necessário, a luta de defesa da Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia precisa de mais apoio militar e material com urgência. Precisa de mísseis e munições para defesa aérea. Neste sentido, iremos apoiá-los com o que podemos", afirmou o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, citado no comunicado.

O anúncio da doação acontece quando o primeiro-ministro norueguês está em visita oficial a Kiev para as comemorações do Dia da Independência da Ucrânia, hoje assinalado.

Também hoje, o Ministério da Defesa russo informou que um caça russo MiG-31 da Frota do Norte intercetou um avião norueguês P-8A Poseidon que sobrevoava o Mar de Barents em direção à fronteira russa, o segundo incidente deste género em menos de 24 horas.

O Centro de Controlo de Defesa Nacional Russo, citado pela agência de notícias russa Interfax, referiu que a aeronave acabou por fazer meia volta e afastar-se da fronteira.

Na quarta-feira, o Ministério da Defesa russo informou que um caça russo MiG-29 intercetou um avião norueguês P-8A Poseidon que sobrevoava o Mar de Barents em direção à fronteira russa.

"Após a aproximação do caça russo, a aeronave militar estrangeira deu meia volta e voou para longe da fronteira russa. A violação da fronteira do Estado não foi permitida", referiu, na quarta-feira, o ministério russo.