França tem dúvidas sobre o que aconteceu ao líder do grupo Wagner

O porta-voz do Governo francês disse hoje que "existem dúvidas razoáveis" sobre o que aconteceu ao avião que caiu na Rússia na quarta-feira, no qual estaria a bordo o líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeni Prigozhin (na foto).

Em entrevista à televisão France 2, Olivier Veran insistiu que não são conhecidas as condições em que ocorreu o acidente, no qual terá morrido o líder dos mercenários ligado ao poder russo.

Para além desta questão, o porta-voz francês destacou que "Prigozhin deixou para trás cemitérios e uma desordem terrível numa boa parte do globo", como em África ou na Ucrânia, através da atuação dos seus mercenários em guerras e conflitos.

"[Prigozhin] era o homem dos trabalhos sujos de [Presidente da Rússia, Vladimir] Putin" e a sua atividade é "indissociável" da política do chefe de Estado russo.

Yevgeni Prigozhin estaria na lista de passageiros de um avião do grupo Wagner que caiu na quarta-feira, durante um voo entre Moscovo e São Petersburgo, e que levou à morte de todas as 10 pessoas a bordo, segundo as autoridades russas.