Países com florestas pedem no Brasil a Estados ricos que cumpram promessas de financiamento

Os oito países da Amazónia, juntamente com a República do Congo, a República Democrática do Congo, a Indonésia e São Vicente e Granadinas, exigiram hoje aos países ricos que cumpram as promessas de financiamento climático.

Num comunicado conjunto intitulado de "Unidos por Nossas Florestas", divulgado após uma reunião de presidentes e delegados oficiais na cidade brasileira de Belém, que acolheu a Cimeira da Amazónia, exortam os "países desenvolvidos a cumprirem suas obrigações de financiamento climático e a contribuir para a mobilização de 200 mil milhões de dólares por ano, até 2030, previstos pelo Marco Global para a Biodiversidade de Kunming-Montreal".

"Manifestamos nossa preocupação com o não-cumprimento, por parte dos países desenvolvidos, do compromisso de financiamento para o desenvolvimento equivalente a 0,7% do rendimento nacional bruto", lê-se na declaração conjunta, divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Estas exigências já tinham sido expressas na declaração conjunta divulgada na terça-feira pelos líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica (OTCA) - Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, que tinham pedido 100 mil milhões de dólares (91 mil milhões de euros) anuais.

Hoje, no comunicado conjunto que abrange mais países, os lideres manifestam ainda preocupação pelo incumprimento, por parte de países desenvolvidos, das "suas metas de mitigação".

"Relembramos a necessidade dos países desenvolvidos de liderar e acelerar a descarbonização de suas economias, atingindo a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível e preferencialmente antes de 2050", indica-se.

A declaração sublinha ainda que o acesso preferencial dos produtos florestais aos mercados dos países mais ricos "será um instrumento importante para o desenvolvimento económico dos países em desenvolvimento" e contribuirá também para conter as alterações climáticas.