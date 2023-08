Polícia Judiciária realiza buscas no Reino do Pineal

A Polícia Judiciária confirmou, hoje, que se encontra a proceder a buscas no auto-denominado Reino do Pineal, localizado no concelho de Oliveira do Hospital.

"A operação envolve investigadores e peritos da PJ, Autoridades Judiciárias e conta com significativo apoio da GNR, do SEF e com a participação de entidades da Segurança Social e da Saúde", refere a PJ, indicando que se tratam de buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Estas diligências visam o esclarecimento do circunstancialismo que determinou a morte de uma criança com cerca de um ano de idade, ocorrida em 2022, bem como factualidade associada.

Há cerca de duas semanas, uma reportagem do Expresso deu conta da morte de um menino, com cerca de 14 meses, alegadamente devido à falta de cuidados médicos. Esta comunidade já pediu a sua independência, o que foi negado pela autarquia local. Além disso, recusa-se a registar as crianças nascidas no seio desta comunidade, bem como nega as vacinas e o acesso às escolas.

As informações recolhidas por vários órgãos de comunicação social dão conta da preocupação das autoridades em relação à segurança de mais crianças que, supostamente, se encontram a viver no Reino do Pineal, acompanhados pelos pais.