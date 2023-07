Reino Unido viveu em 2022 o ano mais quente da sua história

O ano 2022, o mais quente registado no Reino Unido, marcou um "verdadeiro padrão" em termos de aquecimento global e arrisca ser considerado "fresco" no fim do século, segundo um relatório da agência de meteorologia britânica, divulgado hoje.

"Vemos ano após ano as mudanças climáticas. Está a ser mais quente, mais húmido e mais ensolarado. Nunca conhecemos temperaturas superiores a 40ºC (...) e bater este recorde é um marco" na história climática britânica, disse Liz Bentley, diretora da Royal Meteorological Society, durante a apresentação do documento.

O ano de "2022 foi verdadeiramente um sinal do que se vai passar nos próximos anos com a evolução do clima", avançou.

O relatório foi publicado no momento em que as ambições climáticas do governo conservador, tal como as da oposição trabalhista, estão em causa em plena crise do custo de vida.

O Reino Unido conheceu em 2022 o seu ano mais quente, com episódios de calor extremo em julho, com um recorde de 40,3°C em 19 de julho, com uma seca interminável, incêndios e uma declaração inédita de urgência nacional pela Agência de Segurança Sanitária.

"Até 2100, quase todos os anos vão ser tão quentes, ou mais, do que 2022, que até pode vir a ser considerado um ano 'fresco'" estimou Mike Kendon, climatólogo no Met Office.