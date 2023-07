Subida de empréstimos à habitação abranda em Junho pelo 11.º mês consecutivo

Os 'stocks' de empréstimos a particulares para habitação e consumo atingiram 99.453 e 20.868 milhões de euros em junho, respetivamente, mais 0,4% e 3,8% em termos homólogos, apesar de registarem abrandamentos.

De acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), o crédito à habitação junto de particulares cresceu 296 milhões de euros face a junho de 2022 e recuou 69 milhões de euros em cadeia, enquanto o crédito ao consumo subiu 584 milhões de euros ao ano e 76 milhões em relação ao mês anterior.

A taxa de variação anual do 'stock' de crédito à habitação recuou em junho pelo 11.º mês consecutivo. Depois de se manter nos 4,8% entre março e julho de 2022, este indicador tem registado abrandamentos em cadeia desde agosto do ano passado, recuando de 0,9% em maio para 0,4% no mês em análise.

Os depósitos de particulares registaram, pela primeira vez este ano, um aumento mensal, ao subirem 1.233 milhões de euros, para 174.901 milhões de euros, enquanto em termos homólogos, houve uma descida de 5.469 milhões de euros.

Ainda assim, "apesar desse aumento, os depósitos de particulares nos bancos residentes decresceram 3,0% em relação a junho de 2022", acrescenta o BdP.

No final de junho, o 'stock' de crédito das empresas somava 74.154 milhões de euros, menos 2,6% face ao mesmo mês de 2022, apesar de uma subida de cerca de 289 milhões de euros face a maio -- também a primeira do ano.

Já o 'stock' de depósitos das empresas nos bancos residentes totalizava, no final de junho, 64.120 milhões de euros, mais 377,8 milhões que no mesmo mês do ano passado, mas menos 169 milhões de euros que em maio.