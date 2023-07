Um quinto dos deputados tem mais de 60 anos e mulheres são 36% no fim da primeira sessão

Um quinto dos deputados tem mais de 60 anos e as mulheres representavam apenas 36% do total no final da primeira sessão legislativa, uma quebra em relação às 39% eleitas em janeiro de 2022.

De acordo com o balanço da atividade parlamentar da 1.ª sessão legislativa da XV legislatura, hoje divulgado pelo presidente da Assembleia da República, foram eleitos 140 deputados, mas, fruto das substituições em várias bancadas, a 20 de julho o número de parlamentares homens subiu para 146.

Inversamente, as 90 deputadas eleitas desceram para 84 efetivas no final da sessão, sendo que as variações se registaram na bancada do PS (de 52 eleitas para 46 efetivas), na do PCP (de três para duas), enquanto na bancada do BE subiram de três para quatro.

A lei da paridade impõe que haja uma representação mínima de 40% de cada um dos sexos nas listas de candidaturas apresentadas para a Assembleia da República, não estabelecendo qualquer imposição para o número de deputados efetivos.

Por idades, e segundo o balanço hoje divulgado e da responsabilidade da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, os deputados até aos 30 anos representavam 5,2% do total dos eleitos em 2022, valor que desceu para os 3,9% dos efetivos no final de julho deste ano.

Já os deputados com mais de 60 anos representam 20% do total, valor que se manteve praticamente estável entre o início e o fim da sessão.

Na apresentação deste balanço -- pela primeira feito em conferência de imprensa pelo presidente do parlamento -, Augusto Santos Silva apresentou alguns dados sobre a sua própria atividade, dentro e fora do parlamento.

O presidente da Assembleia da República presidiu a 141 sessões plenárias, concedeu audiências a mais de 70 chefes de Estado, presidentes do parlamento ou membros de governos estrangeiros e participou em 110 iniciativas fora do Palácio de São Bento.

Criou também, em abril do ano passado, uma conta na rede social Twitter, que já tem mais de 22 mil seguidores e quase mil publicações.

Segundo este balanço, o parlamento dos jovens teve um "número recorde de participações", de 1.028 escolas, e o site do parlamento teve mais de quatro milhões de visitas, um número com o qual Santos Silva disse ter ficado impressionado.

Na apresentação, que decorreu nos claustros da Assembleia da República, Santos Silva destacou ainda a dimensão de abertura do parlamento aos cidadãos e a atividade internacional da Assembleia, quer na cooperação parlamentar através de grupos de amizade, quer nos protocolos estabelecidos com todos os países africanos de língua portuguesa, com Timor-Leste e também, mais recentemente, com o Brasil.

A primeira sessão legislativa da XV legislatura será a segunda mais longa de sempre: arrancou a 29 de março de 2022 e só terminará no próximo dia 14 de setembro, num total de 17,5 meses (mais longa só a primeira da X legislatura, que arrancou em 10 de março de 2005).