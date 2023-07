PS felicita PSOE e diz que Sánchez poderá continuar como presidente do Governo

O presidente do PS, Carlos César, felicitou ontem o PSOE pelas eleições e considerou que o socialista Pedro Sánchez poderá continuar como presidente do Governo de Espanha através de uma "muito complexa" negociação, sublinhando a "grande derrota" da extrema-direita.

"Parabéns, PSOE! O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, poderá continuar como presidente do Governo de Espanha. Caberá ao PSOE, certamente, renovar uma coligação, agora com o SUMAR, bem como os acordos parlamentares necessários, o que implicará uma muito complexa, mas também muito provável bem-sucedida negociação", escreveu Carlos César na rede social Facebook.

Para o presidente do PS, uma "solução que estimule um processo bem articulado com as autonomias e que assegure um projeto político moderado de esquerda é a melhor solução para Espanha", referindo que "os socialistas portugueses sentem uma grande satisfação por este possível desfecho".

"O PP fica pelo caminho e a extrema-direita teve uma grande derrota e, apesar de o PP ter tido pouco mais de um ponto percentual do que o PSOE, o PSOE também subiu em votos e em mandatos. As empresas de sondagens, claro, averbaram mais uma derrota", acrescenta ainda.

Foto Arquivo/ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Já pelo BE, a coordenadora, Mariana Mortágua, saudou, através de uma publicação na rede social Twitter, "todas as forças da esquerda transformadora que impediram hoje (ontem) uma maioria de direita e impuseram uma derrota ao neofascismo no Estado espanhol".

A líder bloquista deixou uma saudação a Yolanda Díaz pelos resultados do Sumar.

Foto Rita Chantre/Global Imagens

Yolanda Díaz e "todos os amigos e camaradas" do Sumar foram também parabenizados pelo deputado único do Livre, Rui Tavares.

No Twitter, Rui Tavares felicitou esta plataforma "pela extraordinária campanha e pelo resultado nestas eleições", considerando que "é trazendo as ideias de futuro que se mobilizam as pessoas e se faz frente ao discurso de ódio".

Os conservadores do PP venceram as eleições legislativas de hoje em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, somaram 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

As sondagens divulgadas pelas televisões espanholas TVE e Telecinco no final da votação apontavam para uma vitória do PP com uma possível maioria absoluta com o VOX.