PP vence sem conseguir maioria absoluta com VOX

Os conservadores do Partido Popular (PP) venceram as eleições legislativas de hoje em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

A rua da sede do PP transformou-se em discoteca. Onze e meia da noite de domingo, mais de trinta graus. Ninguém sabe como vai ser o governo e é este o espírito. pic.twitter.com/aTCnviFd5Z — Filipe Caetano (@filicaetano) July 23, 2023

O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

As sondagens divulgadas pelas televisões espanholas TVE e Telecinco no final da votação apontavam para uma vitória do PP com uma possível maioria absoluta com o VOX.