Perguntas, respostas, números e factos das Jornadas Mundiais da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de 01 a 06 de agosto, deverá juntar em Lisboa, entre um milhão e 1,5 milhões de pessoas.

O Papa Francisco estará 128 horas em Lisboa. Chega às 10:00 de quarta-feira, 02 de agosto, e regressa a Roma às 18:15 de domingo, 06 de agosto.

Francisco vai estar presente em 19 cerimónias, desde as boas-vindas à Via Sacra, no Parque Eduardo VII, encontros com jovens, estudantes, bispos, visita um centro de assistência no Bairro da Serafina, Lisboa, além de se deslocar a Fátima, onde estará cerca de duas horas, para rezar pela paz e contra a guerra na Ucrânia.

*** O que é a Jornada Mundial da Juventude ***

A JMJ é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, em simultâneo, "uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil", segundo a organização.

Acontece todos os anos a nível diocesano, até 2020 por altura do Domingo de Ramos e, a partir de 2021 no Domingo de Cristo Rei. A cada dois ou três anos ocorre como um encontro internacional, numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença.

*** Quando e onde se realiza a JMJ Lisboa 2023 ***

A JMJ Lisboa 2023 realiza-se entre 01 e 06 de agosto. As principais iniciativas decorrem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

Além das principais cerimónias com o Papa Francisco, como a Via-Sacra (04), Vigila (05), Missa final (06), estão previstos dezenas de eventos como concertos, conferências, feira vocacional, reflexões, em múltiplos espaços da capital.

*** Quantas pessoas estarão em Lisboa durante a jornada? ***

É difícil prever, mas a organização estima que estejam em Lisboa entre um milhão e 1,5 milhões de pessoas ao longo da semana da jornada e também na semana anterior, em que os jovens estarão nas várias dioceses do país.

Segundo a organização, a previsão é de um milhão de pessoas no Parque-Tejo nos dias 05 e 06 de agosto. Nos dias 01, 03 e 04 de agosto, no Parque Eduardo VII, prevê-se a presença de 300 mil a 750 mil peregrinos.

*** Quanto vai custar a jornada? ***

Não há números globais nem oficiais, mas estima-se que, no total, a JMJ vá custar cerca de 160 milhões de euros.

O Governo avançou com o número de 36 milhões de euros e a Igreja admitiu que iria gastar cerca de 80 milhões -- o número foi avançado pelo bispo auxiliar de Lisboa e coordenador da jornada, Américo Aguiar, em janeiro. Há ainda duas câmaras envolvidas, Lisboa, que vai avançar com cerca de 35 milhões, e Loures, com nove a 10 milhões.

*** Qual é a área do recinto da jornada? ***

O recinto da jornada tem cerca de 100 hectares, divididos nos concelhos de Lisboa e Loures. Com a ponte Vasco da Gama em fundo, estará o altar-palco, onde o Papa Francisco participará na vigília no dia 05 de agosto e celebrará a missa no dia 06 de agosto. Para unir os dois concelhos foi construída uma ponte sobre o Rio Trancão.

*** Quem vai fazer a segurança do encontro? Quantos são? ***

Durante a jornada, vão estar destacados 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica.

Está prevista ainda a colaboração das Forças Armadas e das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).

*** Quantos peregrinos se inscreveram? De que países? ***

Pelos últimos números divulgados pela organização, até ao início de julho, 313 mil peregrinos, de 151 países diferentes, haviam finalizado o seu processo de inscrição. Segundo a organização, no total, foram 663 mil peregrinos que iniciaram o processo, tendo 480 mil prosseguido para a segunda fase da inscrição.

A organização nunca apontou um número concreto de peregrinos desejado nesta JMJ, tendo em conta as incertezas provocadas pelo pós-pandemia de covid-19 e pela guerra na Ucrânia, mas é assumido que mais de um milhão de jovens estarão em Lisboa para o encontro mundial com o Papa Francisco.

Muitos jovens que estarão em Portugal para a JMJ poderão, também, não fazer qualquer inscrição, pois a participação é livre e aberta a todos.

*** Quais são os países com mais peregrinos com inscrição concluída? ***

Dos 313 mil peregrinos com a inscrição já paga, a Espanha lidera o 'ranking' de países, com 58.531, seguida da Itália, com 53.803, França (41.055), Portugal (32.771) e Estados Unidos da América (14.435).

Quanto aos países africanos de língua oficial portuguesa, e de acordo com informações que têm sido divulgadas localmente, de Angola são esperados 1.500 peregrinos. Cabo Verde, com 900, São Tomé e Príncipe, com 700 e Moçambique, com 600, são outros países africanos de língua oficial portuguesa com presença garantida em Lisboa durante a JMJ.

*** Quantos são os voluntários inscritos? ***

Perto de 33 mil voluntários iniciaram o seu processo de inscrição e 22.282 já o concluíram, segundo a organização, que adianta serem 143 os países representados nesta bolsa.

A média de idade dos voluntários é de aproximadamente 30 anos. Entre os inscritos, há cerca de 900 da área da saúde, como médicos, enfermeiros e estudantes do final da licenciatura, que assegurarão a prestação de primeiros socorros.

Os voluntários têm a tarefa de orientar e ajudar os peregrinos em áreas tão distintas como a assistência a pessoas com deficiência, assistência médica, fotografia, sala de Imprensa, comunicação (Internet e redes sociais), serviço ao palco (eventos), informática, liturgia, logística, acolhimento e 'check-in' (a cargo do Corpo Nacional de Escutas), alojamentos, distribuição de materiais, pontos de informação, distribuição de refeições, transportes, limpeza e proteção do meio ambiente, secretaria ou traduções.

Apesar de serem voluntários para trabalhar na JMJ, estes participantes também pagam inscrição, com valores entre os 30 e os 145 euros, que, conforme o pacote, lhes dará direito a alojamento, alimentação, transporte, seguro e 'kit' do voluntário.

*** Quantos bispos são esperados na JMJ? ***

A organização da JMJ Lisboa 2023 conta já com 737 bispos inscritos, 29 dos quais cardeais, sendo a Itália o país com maior número de prelados indicado (113). Seguem-se a Espanha (77), França (75), Estados Unidos da América (76) e Portugal (45).

A maioria ficará instalada em hotéis ou casas de congregações na cidade de Lisboa.

*** O que são os Dias nas Dioceses? ***

As dioceses católicas portuguesas recebem, na semana anterior à JMJ, os Dias nas Dioceses, com milhares de jovens de todo o mundo distribuídos pelo território nacional, partindo à sua descoberta.

Os Dias nas Dioceses vão decorrer de quarta-feira, 26 de julho, a segunda-feira, 31 de julho. De fora ficam as chamadas dioceses de acolhimento, Lisboa, Setúbal, Santarém e Forças Armadas e de Segurança.

"Os Dias nas Dioceses consistem num itinerário de preparação para os peregrinos e para as comunidades anfitriãs para a JMJ Lisboa 2023. O objetivo passa por proporcionar uma experiência eclesial de partilha de fé, do ser Igreja, da comunidade, e por mostrar a riqueza das suas tradições, da cultura e do património", sublinha a organização.

Estão inscritos, de norte a sul do país, cerca de 900 grupos de peregrinos estrangeiros, num total de 67.500 jovens de 126 países.

*** Onde vão pernoitar os peregrinos? ***

Os peregrinos que se inscreverem na JMJ com pedido de alojamento -- um total de 214.500 até ao final de junho - vão pernoitar em instalações das dioceses de Lisboa, Setúbal, Santarém e das Forças Armadas e de Segurança, bem como em famílias de acolhimento. Mais de 7.100 famílias já manifestaram disponibilidade para acolherem jovens na semana da JMJ.

Pavilhões, associações, escolas, seminários, foram também estruturas identificadas desde o início para o acolhimento dos muitos milhares de jovens na semana de 01 a 06 de agosto, tendo a organização identificado no total de 472.926 lugares de pernoita para os peregrinos, 24.198 dos quais em famílias de acolhimento.

*** Quanto são os jornalistas acreditados ***

Até ao final de junho, 2.069 profissionais da comunicação social, de múltiplos países, haviam feito já a sua acreditação para poderem acompanhar o encontro mundial de jovens com o Papa.