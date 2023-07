Um milhão de hóstias produzidas para dar aos fiéis na Jornada Mundial da Juventude

Um milhão de hóstias foram produzidas pelas irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria para as eucaristias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca na próxima terça-feira, segundo a organização do evento.

Para o fabrico deste milhão de hóstias foram utilizadas duas toneladas de trigo alentejano, doado pela Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), em conjunto com a Germen - Moagem de Cereais.

Como é tradição, a produção das hóstias esteve a cargo das irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, na Estrela, Lisboa.

A JMJ vai decorrer em Lisboa entre 01 e 06 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco.

Ao longo desta jornada irão realizar-se várias eucaristias -- na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII) e no Campo da Graça (Parque Tejo) -, durante as quais serão oferecidas as hóstias aos fiéis.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para esta JMJ, que irá decorrer no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.