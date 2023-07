Brasil é o país mais afectado com novo surto de dengue na América

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou ontem para o número de casos de dengue na América com o Brasil a liderar o número de casos com 2,3 milhões de ocorrências e 769 mortes.

"A quantidade de casos no Brasil representa um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado e de 73% em relação à média dos últimos cinco anos", indicou em comunicado a OMS.

Foram registados quase 3 milhões de casos suspeitos e confirmados na região das Américas, sendo que Brasil, Peru e Bolívia são os países mais atingidos.

Este número já supera os casos confirmados da doença em todo o ano de 2022 (2,8 milhões).

"O Brasil é de longe o país mais afetado, com 2,3 milhões de notificações, das quais mais de 1 milhão foram confirmadas e 1,2 mil classificadas como dengue grave. O país registou 769 óbitos", sublinhou a Organização Mundial da Saúde.

A OMS alerta ainda para o facto de cerca de metade da população municial estar em risco de contrair dengue e que a dengue é agora uma doença endémica em mais de 100 países em diversos continentes, sendo que as regiões das Américas, Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental são as mais afetadas.