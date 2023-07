Ministro britânico anuncia plano para deixar cargo e esclarece comentários sobre Ucrânia

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, revelou ao Sunday Times os seus planos de deixar o cargo na próxima reorganização ministerial do Governo e esclareceu os comentários que fez sobre a Ucrânia, que têm causado polémica.

Prevê-se que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, vá remodelar o governo e, embora não haja ainda uma data confirmada, a BBC aponta para setembro deste ano.

Wallace, que trabalhou na pasta da Defesa durante quatro anos com três primeiros-ministros diferentes - Boris Johnson, Liz Truss e Sunak - explicou que deixará a linha da frente da política devido ao desgaste que tem tido na sua vida familiar.

O ministro também se referiu às recentes declarações controversas sobre a Ucrânia, que não agradaram, quando sugeriu que o país deveria mostrar "gratidão" pelo apoio militar que recebeu do Reino Unido.

Numa mensagem publicada em ucraniano no Twitter, o ministro explicou que as suas declarações foram feitas depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, apelidar de absurdo que a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) insista que ainda existem condições que a Ucrânia deve cumprir para ingressar na Aliança.

"Os meus comentários sobre como apoiar melhor a Ucrânia têm causado muito interesse e foram mal interpretados", assinalou Wallace.

O governante lembrou que, "como alguém que esteve na frente da mobilização pela Ucrânia", falou sobre "os desafios que poderiam surgir" à medida que se avança em direção a um "objetivo comum de ajudar a Ucrânia a obter o que precisa para vencer esta invasão ilegal".

"Disse que a Ucrânia, às vezes, precisa de perceber que em muitos países e em alguns parlamentos não há um apoio tão forte como no Reino Unido", esclareceu.

Nesse sentido, Wallace qualificou que as suas palavras não aludiam aos governos, mas "mais aos cidadãos e deputados".

"Temos a sorte de os cidadãos do Reino Unido e todos os partidos dos nossos parlamentos apoiarem os esforços para fornecer à Ucrânia os meios necessários", acrescentou.

Com os seus comentários polémicos, Wallace "pretendia refletir que é importante lembrar não falar por si, mas fazer um esforço para chegar a outros cidadãos que também devem ser convencidos".

Na semana passada, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, distanciou-se desses comentários ao referir que Zelensky "tem expressado gratidão em inúmeras ocasiões".