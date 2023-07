Volodymyr Zelensky agradece colaboração da Coreia do Sul "para salvar vidas"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje a visita do seu homólogo coreano, Yoon Suk Yeol, e da mulher, Kim Keon Hee, e a sua colaboração "para salvar vidas" neste país europeu.

"É uma visita muito importante, de uma cooperação muito importante e de uma colaboração fundamental para a nossa segurança", escreveu Zelensky na sua conta do Telegram.

O Presidente coreano chegou hoje de surpresa à Ucrânia com a mulher e juntos visitaram Irpin e Boutcha, onde prestaram homenagem às vítimas da agressão russa e aos soldados ucranianos que morreram em combate, segundo a agência espanhola de notícias, a Efe.

Yoon Suk Yeol disse, numa conferência de imprensa conjunta com Zelensky, que a Coreia do Sul aumentará a ajuda, este ano, até 150 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de euros, depois de ter aportado 100 milhões de dólares, quase 89 milhões de euros, em 2022.

As conversações entre os dois responsáveis abordaram também a colaboração para a reconstrução depois de a guerra terminar, e, nesse ponto, o chefe de Estado da Coreia do Sul disse que planeia a criação de fundos para a reconstrução de infraestruturas e do sistema educativo.

As tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, mergulhando a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A ofensiva militar, amplamente condenada na comunidade internacional, foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.