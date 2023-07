Presidente de Cuba recebido em ambiente de festa por comunistas e associações

O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi hoje recebido em ambiente de festa por centenas de pessoas, entre os quais dirigentes comunistas, em Lisboa, num ato de solidariedade e contra o bloqueio dos Estados Unidos da América.

O ato de solidariedade "Juntos por Cuba", subscrito por várias associações, movimentos, sindicatos e pelo PCP, começou pelas 16:30 e, cerca de uma hora depois, Miguel Díaz-Canel, que se encontra numa visita de Estado a Portugal, entrou pelo auditório da Sociedade de Instrução e Beneficência 'A Voz do Operário', em Lisboa.

Ladeado do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, Miguel Díaz-Canel entrou pela sala cheia, com largas centenas de pessoas numa plateia que entoava "Cuba sim, bloqueio não" ou "Cuba vencerá".

Na primeira fila, ao lado de Paulo Raimundo, encontra-se o antigo secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa e uns lugares ao lado, a secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP Intersindical), Isabel Camarinha.

Assim que o Presidente de Cuba entrou na sala, o cantor Vitorino Salomé começou a cantar no palco a música do cantor de intervenção Zeca Afonso "Traz outro amigo também" e logo de seguida "A morte saiu à rua".