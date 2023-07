Morreu ex-ministro e reputado diplomata brasileiro Sergio Amaral

O ex-ministro brasileiro Sergio Amaral, considerado um dos diplomatas mais brilhantes e destacados do país sul-americano, morreu aos 79 anos.

As causas da sua morte não foram reveladas, mas o jornal Folha de São Paulo disse que foi devido a um "acidente vascular cerebral".

Segundo o jornal, Amaral estava hospitalizado em São Paulo desde abril para tratamento de um cancro na próstata.

Sergio Amaral foi ministro da Indústria e Comércio e porta-voz da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), no qual também ocupou outros cargos importantes.

Ao longo de sua extensa carreira pública, foi embaixador do Brasil em Londres (1999-2001), Paris (2003-2005) e mais recentemente em Washington (2016-2019), com o tradicional estilo pragmático que caracteriza a diplomacia brasileira.

O vice-presidente brasileiro e atual ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que recebeu "com profundo pesar a notícia do falecimento do embaixador Sergio Amaral" que deixou "uma imensa contribuição para a diplomacia e o serviço público brasileiros".