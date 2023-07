Lavrov avisa que guerra continuará enquanto Ocidente estiver envolvido

O ministro dos negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, insistiu hoje que a guerra na Ucrânia continuará enquanto o Ocidente mantiver os "planos de dominação" e o que chamou "obsessão" em derrotar a Rússia.

Numa entrevista publicada pelo diário indonésio Kompas, em Jacarta, Lavrov afirmou que os Estados Unidos e respetivos aliados continuam a enviar armas para a Ucrânia para permitir que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continue a combater as tropas russas.

As palavras de Lavrov, que esteve em Jacarta para participar numa reunião regional, surgiram no mesmo dia em que Zelensky vai participar no segundo e último dia de trabalhos da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Vílnius.

Em respostas escritas ao jornal indonésio, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo sustentou que Kiev e os países ocidentais têm ignorado repetidamente os esforços de mediação oferecidos por países em desenvolvimento como a Indonésia, cujo presidente, Joko Widodo, se deslocou à Ucrânia e à Rússia em 2022 para tentar mediar um cessar-fogo.

O ministro russo está em Jacarta para participar na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que decorre até sexta-feira e na qual participam também os chefes da diplomacia da China, Wang Yi, e dos Estados Unidos, Antony Blinken, entre outros.

Por seu lado, em Vílnius, Zelensky vai discursar na cimeira da NATO para pedir maior apoio militar e uma adesão rápida à Aliança Atlântica.

A guerra na Ucrânia iniciada com a invasão russa do país, a 24 de fevereiro de 2022, tem vindo a intensificar-se e as forças ucranianas estão atualmente a meio de uma contraofensiva.