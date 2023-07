Portugal sobe dois lugares para 12.º no índice de literacia mediática 2023

Portugal ocupa o 12.º lugar no índice de literacia mediática 2023, no total de 41 países, tendo subido dois lugares face a 2022, ficando à frente da Espanha e França, com a Finlândia a liderar a classificação.

De acordo com relatório, a Finlândia está outra vez na liderança do índice de literacia mediática europeia 2023 ('european media literacy index 2023'), com 74 pontos em 100, sendo que os países perto da guerra da Ucrânia continuam entre os mais vulneráveis à desinformação.

Esta é a sexta edição consecutiva do índice desde 2017, o qual mede a vulnerabilidade potencial à desinformação em toda a Europa, com as classificações e pontuações mais altas a indicar melhor resiliência das sociedades face ao impacto da desinformação e fenómenos relacionados.

Em segundo lugar segue a Dinamarca, com 73 pontos, seguida de muito perto da Noruega, seguida da Estónia e Suécia.

A Irlanda ocupa o sexto lugar e a Suíça o sétimo, seguida dos Países Baixos e da Islândia.

Já a Bélgica fica em 10.º lugar, seguida da Alemanha e de Portugal (12.º), este último com 60 pontos.

Abaixo de Portugal está o Reino Unido, Áustria, República Checa, Espanha e França.

Já no extremo oposto, a Georgia ocupa o último lugar (41.º), precedida do Kosovo, Macedónia do Norte e Albânia.

Mais uma vez, a Bósnia Herzegovina está nos últimos lugares, neste caso em 37.º.

A Turquia ocupa a 36.ª posição. Por exemplo, a Hungria está em 27.ª posição e a Itália em 24.º.

A Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2023, ocupa a 30.ª posição.

O relatório também incluiu uma versão mais alargada que inclui seis países adicionais (fora da Europa), totalizando 47, para permitir comparações internacionais.

Canadá ocupa o sétimo lugar em 47 países, com 68 pontos, e a Austrália o 10.º lugar. Já a Coreia do Sul fica na 17.ª posição e os Estados Unidos na 18.ª, com o Japão em 22.º.

Denominado "Bye, bye, birdie": Meeting the Challenges of Disinformation", o projeto é da autoria do European Policies Initiative (EuPI) do Open Society Institute - Foundation Sofia (OSI -Sofia), divulgado em junho, e pode ser consultado em https://osis.bg/wp-content/uploads/2023/06/MLI-report-in-English-22.06.pdf.