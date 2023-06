Piratas tentaram sequestrar navio turco ao largo de Nápoles

Um grupo de piratas tentou hoje sequestrar um navio turco ao largo da costa de Nápoles, a caminho de França, obrigando à intervenção das forças especiais italianas, informou o Ministério da Defesa italiano.

"Está em curso uma operação a um navio abordado por piratas (...). Os clandestinos usaram armas como punhais" para ameaçar a tripulação, disse o ministro Guido Crosetto à imprensa no final da tarde.

Ao largo da costa de Nápoles (sul), um número desconhecido de homens armados ameaçou e "sequestrou" a tripulação na cabina de comando. O cargueiro "desviou-se então bruscamente da rota", noticia a agência italiana Ansa.

As forças especiais da Marinha, transportadas por helicóptero, entraram a bordo do navio e detiveram alguns dos assaltantes, mas a inspecção do barco continuou durante a noite para encontrar possíveis cúmplices.

O diário La Repubblica noticiou que 16 membros da tripulação foram levados para um local seguro, juntamente com três "passageiros", enquanto alguns clandestinos "se barricaram no porão".

A situação permanecia pouco clara ao início da noite, mas uma fonte governamental disse à Agência France Presse (AFP) que as forças especiais italianas tinham recuperado o controlo da situação e tinham transportado a tripulação para um local seguro.

O navio encontrava-se hoje à noite no porto de Nápoles, segundo dados em tempo real do site marinetraffic.com.