Papa Francisco agradece do coração orações e mensagens de afecto que tem recebido

O papa Francisco agradeceu hoje "do coração", a partir do hospital romano Gemelli, as orações e mensagens de afeto que recebeu desde que foi operado na quarta-feira a uma hérnia abdominal.

"Agradeço do coração as orações e as muitas mensagens que chegaram nestes dias. Rezo por todos, especialmente pelos que sofrem. Peço-lhes que continuem a rezar por mim", escreveu na rede social Twitter, em nove idiomas, entre os quais Português.

O pontífice já tinha aproveitado o boletim da Santa Sé de quinta-feira para agradecer as mostras de carinho que recebeu, especialmente un 'poster' com fotos de uma família peruana, a do pequeno Miguel Angel, a quem batizou em março, quando visitou a unidade de oncologia em que se encontrava.

Francisco, de 86 anos, está internado desde há três dias no hospital, onde conta com uma área reservada, por causa de uma hérnia abdominal.

Desconhece-se quando vai receber alta, mas a Prefeitura da Casa Pontifícia, que gere a sua agenda, cancelou todas as audiências até 18 de junho.

Esta é a terceira vez que Francisco é internado no Gemelli, depois em julho de 2021, quando foi operado ao cólon, e de março último, por causa de uma pneumonia.