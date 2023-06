Prisão preventiva para atacante de Annecy foi prolongada após exame psiquiátrico

A Justiça francesa prolongou a prisão preventiva decretada ao autor do ataque que feriu seis pessoas, incluindo quatro crianças, na quinta-feira, em Annecy (leste de França), anunciou hoje a procuradora Line Bonnet-Mathis.

De acordo com a France Presse, uma fonte próxima da investigação, que não foi identificada, disse que o estado psiquiátrico do agressor, indentificado como Abdelmasih H., foi considerado "compatível com a custódia policial" após a realização de um exame médico.

Na quinta-feira, o atacante que empunhava uma faca feriu seis pessoas -- incluindo quatro crianças -- num parque na cidade de Annecy, nos Alpes Franceses, tendo sido detido após o ataque.

Anteriormente, as autoridades tinham anunciado que Abdelmasih H. ia ser submetido a um exame psiquiátrico.

Duas das quatro crianças feridas ainda correm risco de vida, disse hoje um porta-voz do Governo francês, antes de o Presidente francês, Emmanuel Macron, se deslocar ao local do ataque.

"Ainda há duas crianças que enfrentam risco de morte", declarou Olivier Véran à rádio pública France Info, especificando que duas vítimas foram submetidas a "intervenções cirúrgicas".

As motivações do agressor ainda não foram esclarecidas.