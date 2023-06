Biden chama a Putin um "pária" que "está claramente a perder a guerra"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, descreveu hoje o homólogo russo, Vladimir Putin, como um "pária" que "está claramente a perder" a guerra na Ucrânia, embora considere demasiado cedo para saber se ficou fragilizado pela rebelião abortada do grupo Wagner.

À pergunta, feita por jornalistas na Casa Branca, sobre se Putin estaria agora enfraquecido, Biden respondeu: "É difícil de dizer, mas ele está claramente a perder a guerra" na Ucrânia, que a Rússia invadiu há 16 meses, a 24 de fevereiro de 2022.

"Tornou-se um pária em todo o mundo: e não é só na NATO, nem é só na União Europeia, é também no Japão", asseverou o Presidente dos Estados Unidos, tentando dar uma ideia de até onde se estende o descontentamento com Putin.

A Casa Branca continua cautelosa nos seus comentários sobre as consequências da sublevação armada fracassada liderada pelo dirigente do grupo de mercenários russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, no passado fim de semana na Rússia.

Na sexta-feira à noite, os seus homens tomaram a cidade russa de Rostov, sede do comando sul do Exército russo, com a intenção de marcharem para Moscovo para pedir explicações ao Ministério da Defesa por ter alegadamente matado combatentes do grupo num bombardeamento.

Em pleno conflito com o Kremlin e a duas centenas de quilómetros de Moscovo, a coluna paramilitar deu meia-volta no sábado à tarde, graças à mediação do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, num acordo para pôr termo à revolta armada, amnistiar os mercenários e enviar Prigozhin para o exílio na Bielorrússia.