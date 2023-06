Turismo chinês recupera 95% de nível pré-covid em festival do Barco do Dragão

As receitas do turismo no fim de semana prolongado do festival do Barco do Dragão alcançaram 94,9% do nível registado em 2019, antes da pandemia, segundo dados divulgados pelo Ministério da Cultura e Turismo da China.

O departamento governamental notou, no fim de semana, que as despesas atingiram 37,3 mil milhões de yuan (4,7 mil milhões de euros), mais 44,5% do que no período homólogo de 2022, ano marcado por rigorosas restrições antipandémicas, na sequência da implementação da política 'covid zero', que afetou duramente o setor do turismo.

Os chineses realizaram 106 milhões de viagens durante o período festivo de três dias, valor que representa um aumento homólogo de 32,3% e que, neste caso, é 12,8% superior ao volume registado em 2019, ainda de acordo com o ministério.

A imprensa oficial chinesa destacou que, em algumas zonas de Pequim, os números chegaram a representar um aumento do volume de negócio face aos valores anteriores à covid-19.

O Festival do Barco do Dragão arranca no quinto dia do quinto mês lunar, que este ano calhou a 22 de junho.