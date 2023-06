Onda de calor pode ser dramática, tal como a vida das famílias se a banca não ajudar

Bom dia. Os jornais desta sexta-feira, 23 de Junho de 2023, revelam várias notícias de muito interesse e actualidade.

No semanário Expresso:

- "Calor extremo matou 2.401 pessoas no ano passado"

- "Temido e Ana Catarina na calha para liderar PS nas europeias"

- "Ninguém reclamou herança de João Rendeiro"

- "Dentro da Spotify à procura do futuro"

- "Socialistas vetaram 56 audições no parlamento este ano"

- "Ministro da Saúde falha promessas no SNS"

- "Deputado-cantor deixa Câmara endividada"

- "Futebol afasta os treinadores mais velhos"

- "Portugal deu 310 milhões a três universidades nos EUA"

- "OceanGate: Turismo subaquático não vai parar"

- "Constitucional decide prescrição"

- "Relvas desafia PSD a deixar 'oposição ternurenta'"

- "Adão e Silva muda património"

- "Taylor Swift vem bater recorde"

No semanário Nascer do Sol:

- "Entrevista a ex-PGR José Souto de Moura: 'Fiquei muito espantado ao saber que Paulo Pedroso falou sobre o assunto [abusos sexuais na Igreja] na televisão'"

- "José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna: 'Costa tem todas as condições para se recandidatar e ganhar em 2026"

- "O novo cartoon do professor dos cartazes"

- "Ateliê de Manuel Salgado ganha mega obra em Lisboa"

- "Governo prepara-se para desmantelar Instituto Gama Pinto"

- "CR7 substituiu marquise por cobertura aprovada pela Câmara"

- "Helmut Ortner, jornalista e escritor: 'O passado nazi não prescreve'"

- "Ana Guiomar: 'É cada vez mais difícil fazer televisão'"

No Correio da Manhã:

- "Patrão vende casas de arquiteto do Freeport. Empresa de Capinha Lopes falida por dívidas ao antigo BPN"

- "Pedro Proença acumula cargo no futebol com escritório de gestão de insolvências"

- "Apoio às rendas recalculado com dados de 2022"

- "Vidente de Fátima. Irmã Lúcia mais perto dos altares"

- "Contratação de Di María. Benfica poupa milhões com bónus do IRS"

- "Leão tenta arrecadar 10 milhões por Coates"

- "Implosão de submarino mata milionários. Cinco mortos em tragédia"

- "Sofre derrota. Tribunal diz que há perigo de fuga de Sócrates"

- "Quarteira. Assassina mulher e dorme com o cadáver"

No Público:

- "Portugueses estão a consumir mais tabaco e menos sedativos"

- "Bastidores: Em Bruxelas já se aposta na ida de Costa para o Conselho Europeu"

- "EUA/Índia: 'Nem o céu é o limite' para a nova parceria Biden-Modi"

- "Opinião: 'A economia só surpreende quem não a quer conhecer' [Mário Centeno, governador do Banco de Portugal]"

- "Juros dos créditos: Mais subidas deixam metade das famílias 'vulnerável'"

- "Médicos: Ordem dá nota zero à direção executiva do SNS"

- "Bivalves no Tejo: Solução para parte dos crimes está há sete anos na gaveta"

- "Alentejo: Plano hídrico será capaz de baixar consumo urbano em 10%"

- "Jenniffer Egan: 'Sinto muito medo da IA, mas não enquanto artista'"

- "Submersível. 'Implosão catastrófica' terá selado o destino do Titan e a morte dos cinco ocupantes"

- "Património: Uma empresa pública para os museus e monumentos, um instituto para a salvaguarda"

No Jornal de Notícias:

- "Estado compra sete sistemas antidrone para proteger o Papa"

- "S. João: Turistas conquistados por folia e manjericos"

- "Imigração: Foram explorados, mas não perdem o sorriso"

- "Património: Lisboa e Porto partilham gestão de monumentos e museus"

- "Titan: Implosão catastrófica matou os cinco tripulantes"

- "SNS24: Metade dos doentes enviados para os hospitais são falsas urgências"

- "Gaia: Viaduto do metro está fechado e túnel reabre hoje"

- "Braga: Brasileira prometeu bebé a lésbicas, mas mudou de ideias"

- "Modalidades: Basquetebol, voleibol e hóquei dão primazia ao Benfica"

No Diário de Notícias:

- "Vítor Bento, presidente da APB: 'Bancos podem e devem ajudar mais'"

- "Alto risco: Suspeitos extremistas detidos pela Judiciária em navio português"

- "Habitação: PS muda rendas, suaviza medidas no AL e recua no arrendamento coercivo"

- "Paula Alves, investigadora: 'É fundamental baixar preços de novas terapias na saúde'"

- "Beatificação: Papa reconhece 'virtudes heroicas' da Irmã Lúcia"

- "Energia: Mexida nas tarifas de acesso às redes pode anular baixa de preços"

- "Diplomacia: Preconceitos na relação UE-América Latina"

- "Mariano Barreto, treinador: 'Custa-me acreditar que Bernardo Silva vá para a Arábia por questões financeiras'"

- "Lisboa: Novo festival de quatro dias de música no CCB, em março"

No Negócios:

- "Governo prepara aumentos de 8% para quase 100 mil trabalhadores do privado"

- "Entrevista a José Esteves: 'Falamos pouco de líderes e muito de gestores' - Novo 'dean' da Porto Business School diz que já foi um 'hacker' do bem"

- "Cimeira de Paris: Países mais pobres com mais tempo para a dívida"

- "Futuro da Groundforce decidido em setembro"

- "Estrangeiros estão a comprar menos casas em Portugal"

- "Certificados ainda podem captar mais 6,3 mil milhões"

N'O Jornal Económico:

- "Christine [ex-CEO da TAP] vai exigir mais três milhões"

- "Italianos da ENI estão de regresso ao mercado português de combustíveis e olham para eólicas"

- "Resgate de créditos polémicos pode acelerar fim de mecanismo do Novobanco"

- "'Há um sentimento generalizado de que temos carga fiscal a mais', o diretor geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier"

- "Efacec. Mutares quer 'haircut' superior a 50% na dívida à banca e obrigacionistas"

No A Bola:

- "'Bento está pronto para o Benfica', Paulo Autori aprova contratação do guarda-redes"

-"Sporting. Diomande valorizou 2500 por cento"

- "FC Porto. Inter na frente da corrida por Otávio"

- "'Lampard queria algo que João Félix não tinha', Paulo Ferreira"

- "Paulo Alves saiu 'sem mágoas', treinador subiu Moreirense e deseja-lhe 'a maior sorte do mundo'"

No Record:

- "Benfica. Rui Costa aposta tudo. Presidente considera fundamental presença na Champions 2024/25"

- "Sporting. Coates pode ganhar 4 vezes mais"

- "FC Porto. Diogo Costa perto de ficar"

- "'Brincaram com o dinheiro dos meus pais', jovens que estiveram na Academia da BSports desabafaram a Record"

- "Entrevista. Patrick Morais de Carvalho: 'É impossível subirmos à 1.ª Liga'"

- "Arábia Saudita. Bernardo tem oferta louca"

E no O Jogo:

- "Alex Telles deseja voltar. Internacional canarinho vai deixar o United e dá prioridade ao FC Porto"

- "Benfica. Soares de Oliveira com saída milionária"

- "Sporting. Rúben quer segurar Coates"

- "Caso BSports. Mário Costa processado pela Liga"

- "Milhões no Minho: Braga. 3 MEuro. Iuri Medeiros no Al Nasr, do Dubai, onde jogará ao lado de Taarabt"

- "V. Guimarães 8 MEuro. Bamba foi transferido para o Al Duhail, do Catar, num negócio que pode render mais 4MEuro"

- "Boavista. Cannon bate com a porta"

- "Rio Ave. Chelsea apontado à futura SAD"