Um incêndio causado por baterias de lítio para bicicletas elétricas resultou esta terça-feira na morte de quatro pessoas em Nova Iorque, adiantaram os bombeiros, no mais recente incidente relacionado com o desenvolvimento da indústria de entregas ao domicílio.

O incêndio começou durante a noite, numa pequena oficina de manutenção de bicicletas e trotinetas elétricas, no andar térreo de um edifício.

Ao pé deste espaço estava, esta terça-feira, uma impressionante pilha de veículos de duas rodas consumidos pelas chamas, de acordo com uma foto divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Nova Iorque na sua conta oficial na rede social Twitter.

Durante uma conferência de imprensa no local, no bairro de Chinatown, em Manhattan, a chefe dos bombeiros da cidade, Laura Kavanagh, confirmou a existência de quatro mortos e dois feridos graves.

"Está claro que [o incêndio] foi causado por baterias de lítio em bicicletas elétricas", explicou, acrescentando que a loja já tinha sido notificada por violações das normas de segurança.

Este é o 108.º incêndio deste género desde o início do ano em Nova Iorque, com um total de 66 feridos e 13 mortos, incluindo as vítimas de terça-feira, realçaram os bombeiros.

Em abril, uma mulher de 19 anos e o seu irmão de 7 anos morreram num incêndio semelhante no bairro de Queens.

Este tipo de ocorrências têm-se multiplicado (44 em 2020, 104 em 2021, 220 em 2022) tendo como pano de fundo o desenvolvimento das bicicletas e trotinetas elétricas utilizadas pelos nova-iorquinos, bem como dos entregadores de refeições ao domicílio ou no escritório, setor omnipresente nesta metrópole.

Os incêndios são geralmente causados por baterias de baixa qualidade, pela sua idade ou condições de sobrelotação quando são carregadas.

Quando explodem, "há tanto fogo que muitas vezes é tarde demais", explicou a chefe dos bombeiros da cidade.