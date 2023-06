Costa diz que não há país desenvolvido sem forte indústria de construção

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que "não há nenhum país desenvolvido que não tenha também uma forte indústria de construção", defendendo que o setor tem de ser apoiado com mais atividade e na sua internacionalização.

"Ao contrário do que, muitas vezes, aprendizes de feiticeiro de economistas dizem, não há nenhum país desenvolvido que não tenha também uma forte indústria de construção", afirmou o chefe do Governo, no concelho de Alandroal, distrito de Évora.

António Costa defendeu que, para o desenvolvimento do país, é necessário "recuperar uma forte indústria de construção" e "continuar a apoiar no seu esforço de internacionalização" e para que o setor "possa ter mais atividade" na economia portuguesa.

"Isso é absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento", sublinhou.

O primeiro-ministro discursava durante uma sessão da iniciativa "Governo Mais Próximo" realizada em pleno troço da futura linha ferroviária Sines/Caia (Elvas), no concelho de Alandroal.