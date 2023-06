EUA destacam contribuições políticas, sociais e económicas dos refugiados

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reconheceu hoje a coragem e resiliência de milhões de refugiados "forçados a fugir da perseguição" e as suas contribuições políticas, sociais e económicas significativas em todo o mundo.

Assinalando o Dia Mundial dos Refugiados, Blinken indicou que desde 1975 os Estados Unidos da América (EUA) receberam mais de 3,5 milhões de refugiados para reassentamento permanente, "como parte de uma longa tradição de generosidade que salva vidas e contribui para o vibrante tecido das comunidades nos Estados Unidos".

"Os refugiados fizeram contribuições políticas, sociais e económicas positivas e significativas para os Estados Unidos e comunidades ao redor do mundo ao longo da nossa história. Reconhecendo essas contribuições, os Estados Unidos estão a reconstruir e modernizar o seu programa de reassentamento de refugiados", disse, em comunicado.

Este ano, os EUA anunciaram o 'Welcome Corps', um novo programa de patrocínio privado, o qual Blinken classificou como a "inovação mais ousada no programa de admissão de refugiados em mais de quatro décadas", que permite aos cidadãos norte-americanos patrocinar refugiados que chegam ao país através do Programa de Admissão de Refugiados dos EUA.

"Os EUA continuam a promover uma resposta global coordenada às crises humanitárias e incentivam a partilha de responsabilidades com outros Governos, organizações e empresas para ajudar a atender às necessidades humanitárias imediatas, para que os refugiados possam viver com esperança e dignidade", defendeu Blinken.

Reconhecendo a generosidade das comunidades que acolhem refugiados e a resposta global dos parceiros humanitários, o secretário de Estado norte-americano sublinhou que "nenhum país pode responder sozinho e nenhum país está imune aos impactos dos deslocamentos forçados".