António Costa elogia contributo das empresas para o crescimento económico

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje em Ovar, no distrito de Aveiro, que o crescimento do país resulta do funcionamento da economia e da atividade das empresas.

"É no crescimento da atividade das empresas que o país cresce", referiu António Costa, no final de uma visita a três unidades industriais do distrito de Aveiro que tiveram nos últimos anos apoios financeiros públicos.

Num balanço final do dia, o líder do Governo disse ter constatado em todas as empresas que visitou uma vontade de "continuar a expandir a sua atividade", o que representa um "sinal de confiança" para o país.

"Quando as empresas que investiram estão satisfeitas com o investimento e têm a perspetiva de reforçar o investimento, isso é um sinal de grande confiança para o nosso futuro", vincou.

António Costa iniciou esta quarta-feira o Roteiro "Agenda + Crescimento" que o levará nas próximas semanas a um conjunto diversificado de empresas, em várias regiões do país, assinalando a capacidade de manutenção e crescimento do emprego, a inovação empresarial e o contributo para o aumento do peso das exportações no PIB.

O roteiro começou no distrito de Aveiro com a visita durante a manhã à Unibike, uma fábrica de produção de bicicletas elétricas em Vagos. Na parte da tarde, o primeiro-ministro passou por duas empresas de componentes para a indústria automóvel: a AAPICO em Águeda e a KIRCHHOFF Automotive, em Ovar.