Putin felicita Xi Jinping pelo 70.º aniversário e defende cooperação

O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, felicitou hoje o homólogo chinês, Xi Jinping, pelo seu 70.º aniversário e disse que confia num diálogo mais estreito, construtivo e de cooperação entre Moscovo e Pequim.

"Espero continuar o nosso diálogo construtivo e estreitar o trabalho conjunto sobre temas da atualidade no que diz respeito à agenda bilateral, regional e internacional e em benefício dos povos da Rússia e da China", escreveu Putin num telegrama enviado a Xi Jinping difundido pelo Kremlin.

Putin recordou que a "visita de Estado à Rússia em março deu um forte impulso ao desenvolvimento da cooperação bilateral em áreas chave".

Na mesma mensagem Vladimir Putin desejou ao "amigo" Xi Jinping "boa saúde, felicidade e prosperidade".

Em fevereiro de 2022, pouco antes do início da invasão russa contra a Ucrânia, Putin e Xi Jinping proclamaram em Pequim "uma amizade sem limites" entre a Rússia e a República Popular da China.

No passado mês de março, durante a visita de Xi Jinping à Rússia, os dois países estabeleceram acordos no sentido do fortalecimento da cooperação militar e do incremento na confiança mútua entre as Forças Armadas de Moscovo e Pequim.