China realizou exercícios militares com fogo real a norte de Taiwan

As autoridades chinesas lançaram hoje uma série de exercícios militares com fogo real a norte de Taiwan, com os quais pretendem contrariar manobras semelhantes efetuadas pelos Estados Unidos no Pacífico.

Em comunicado, a Administração de Segurança Marítima da China declarou que emitiu um alerta de navegação que entrará hoje em vigor para evitar incidentes na zona durante os exercícios.

A China efetua normalmente exercícios deste tipo ao longo da sua costa, mas os que se realizam nas proximidades de Taiwan atraem frequentemente a atenção internacional.

Os exercícios em questão têm lugar em torno das ilhas Dachen, um grupo de ilhas ao largo da costa, no distrito de Jiaojiang, que esteve sob controlo de Taiwan até 1955. No entanto, Taiwan continua a controlar as ilhas de Matsu e Kinmen, ao largo da província chinesa de Fujian.

A China também planeia realizar outros exercícios militares de forma independente no norte do Mar da China Meridional, segundo o comunicado.

Estes exercícios coincidem com as manobras do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá e da França.