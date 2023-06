Presidente do Irão chega à Venezuela no 1.º périplo pela América Latina

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, desembarcou hoje na Venezuela, no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, próximo de Caracas, onde foi recebido com honras oficiais por uma comitiva liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Yván Gil.

A visita à Venezuela é a primeira paragem do presidente iraniano na sua digressão pela América Latina, que inclui também Cuba e a Nicarágua.

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, deverá receber hoje Raisi - que viaja com uma grande delegação política, económica e científica - no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

No domingo, antes de deixar Teerão, o presidente iraniano afirmou que a posição do Irão e da Venezuela, bem como dos demais países que visitará é de "oposição ao sistema hegemónico e unilateral", liderado pelos Estados Unidos.

De acordo com a agência de notícias Mehr, Ebrahim Raisi definiu as relações com Caracas, Havana e Manágua como "estratégicas" e afirmou que esta visita constituirá "um ponto de viragem" no aprofundamento dos laços comuns.

As relações entre Teerão e Caracas são muito estreitas desde o tempo do falecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013) e, desde então, têm vindo a reforçar-se.

O Irão tornou-se num dos principais aliados do governo do presidente venezuelano Nicolas Maduro nos últimos anos, particularmente desde 2020, quando a Venezuela enfrentou uma profunda escassez de gasolina e Caracas recorreu a Teerão para comprar combustível.