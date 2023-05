Kremlin diz que orçamento russo está "sob controlo"

O Kremlin assegurou hoje que a situação orçamental russa está "sob controlo" e que há uma margem de segurança suficiente, após ter sido divulgado que o país superou nos primeiros quatro meses o défice para todo o ano fiscal.

"A situação é absolutamente controlável, há uma margem de segurança necessária para vários parâmetros", indicou o porta-voz presidencial, Dimitri Peskov, na sua conferência de imprensa telefónica diária.

Segundo Peskov, a Rússia tem atualmente "indicadores macroeconómicos bastante bons".

De acordo com os últimos dados do Ministério das Finanças russo, o país acumulou um défice de 3,4 biliões de rublos (cerca de 41.090 milhões de euros) em finais de abril, especialmente pela queda de 52,3% nas receitas do gás e do petróleo.

No orçamento russo para 2023, o défice previsto estava fixado em 2,9 biliões de rublos (cerca de 35.100 milhões de euros), ou seja, 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo os dados publicados e citados pela agência EFE, as receitas entre janeiro e abril deste ano totalizaram 7,8 biliões de rublos, menos 22,4% do que no mesmo período de 2022.

Pelo contrário, a despesa, num contexto de ofensiva militar na Ucrânia, aumentou 26,3% nos primeiros quatro meses do exercício, para 11,2 biliões de rublos.

O orçamento foi impactado por receitas consideravelmente menores das exportações de petróleo e do gás, que totalizaram 2,3 biliões de rublos entre janeiro e abril, menos 52,3 do que nos mesmos quatro meses de 2022.

O Governo russo afirma que a "dinâmica mensal de receitas de petróleo e gás está a entrar gradualmente numa trajetória estável correspondente ao seu nível base (oito biliões de rublos por ano)".