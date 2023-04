OMS pede prudência no uso dos termos para definir evolução da pandemia de covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu hoje prudência quanto aos termos usados para definir a evolução da infeção pandémica causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que espera passe para uma fase de "baixa incidência".

"Não se desliga um interruptor para se passar automaticamente a uma situação endémica", sublinhou o diretor-executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan, assinalando que "muitas vezes os vírus respiratórios, como o da gripe, não passam por uma fase endémica".

Segundo Mike Ryan, que falava na conferência de imprensa regular da OMS, os vírus respiratórios, em que se incluem também o SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, passam de pandémicos a "níveis muito baixos de atividade, com surtos potencialmente sazonais ou surtos que ocorrem anualmente ou semestralmente".

Neste contexto, a OMS espera que a covid-19 transite de uma fase pandémica para "uma fase de baixa incidência, com potenciais picos" em determinadas épocas do ano, em particular quando faz mais frio.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo SARS-CoV-2, detetado em finais de 2019 na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo, assumindo várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

A doença é uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 e uma pandemia desde 11 de março de 2020.

O Comité de Emergência da OMS para a covid-19 deverá no início de maio voltar a pronunciar-se sobre se mantém ou não o alerta máximo.

Uma doença é endémica quando está presente numa determinada área (a malária, por exemplo, é uma doença infecciosa endémica em algumas regiões de África).