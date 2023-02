Pacotes especiais de Lua de Mel

Benvidos à viagem da vossa vida, que seja a primeira de muitas! Descubram as nossas sugestões e, seja qual for o vosso estilo de viagem, perfil ou gosto pessoal, contem connosco para construir uma viagem que ficará para sempre na memória e no coração.



Vila Galé Clube de Campo (Beja)

Preços por pessoa: desde 312€

Duração: 5 noites

Validade: Maio a Outubro

Inclui: 5 noites de estadia em quarto duplo standard com pequeno-almoço.

Não inclui: voo, despesas de reserva, extras de carácter pessoal, taxas municipais locais.

São Miguel – Fly & Drive

Preços por pessoa: desde 760€

Duração: 4 noites

Validade: Maio a Setembro

Inclui: voo desde o Funchal, 4 noites de estadia em quarto duplo standard com pequeno-almoço, 4 dias de aluguer de viatura (Renault Clio ou similar), taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio e

Seguro.

Não inclui: despesas de reserva, extras de carácter pessoal, taxas municipais locais.

São Tomé - Roça S. João dos Angolares e São Tomé

Preços por pessoa: desde 893€

Duração: 7 noites

Validade: até Outubro

Inclui: voo desde Lisboa, 7 noites de estadia (6 em regime só alojamento e 1 em meia pensão), transferes, taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio e Seguro

Não inclui: voo desde o Funchal, despesas de reserva, extras de carácter pessoal, taxas locais, gratificações.

Cuba - Lua de Mel em Havana & Varadero

Preços por pessoa: desde 1 140€

Duração: 7 noites

Validade: até 24 Outubro

Inclui: voo desde Lisboa, 3 noites de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço em Havana e 4 noites de estadia em quarto duplo Tudo Incluído em Varadero, transferes, taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio, Visto e Seguro

Não inclui: voo desde o Funchal, despesas de reserva, taxa de turismo, extras de carácter pessoal e taxas locais.

Tailândia - Pinceladas da Tailândia

Preços por pessoa: desde 1 555€

Duração: 7 noites

Validade: até 24 Outubro

Inclui: voo desde Lisboa, 7 noites de estadia em quarto duplo, transferes, visitas (consoante programa), taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio e Seguro

Não inclui: voo desde o Funchal, despesas de reserva e extras de carácter pessoal.

Itália – Sob o sol da Toscânia

Preços por pessoa: desde 1 880€

Duração: 7 noites

Validade: 15 Abril a 25 Outubro

Inclui: voo desde Lisboa, 7 noites de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço, 8 dias de aluguer de carro, masterclass de cozinha italiana no hotel, taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Não inclui: voo desde o Funchal, despesas de reserva e extras de carácter pessoal.

Todos os valores indicados são desde, por pessoa em alojamento duplo, e passíveis de alteração no momento da reserva.



Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos:

Intertours Madeira Travel Specialists - 291208920 ou [email protected]

Fotos: Havana_Foto de Florian Wehde na Unsplash | São Miguel_Foto de Nuno Antunes na Unsplash | Tailândia-Foto de Evan Krause na Unsplash | Toscânia_Foto de Luca Micheli na Unsplash