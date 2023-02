Governo Biden apresenta Banco Verde para redução de gases com efeito de estufa

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, informou terça-feira como Estados e organizações não lucrativas podem concorrer a financiamentos de projetos vocacionados para a redução de emissões de gases com efeito de estufa.

Para estes financiamentos está reservada um montante de 27 mil milhões de dólares, sob a designação do Fundo para a Redução dos Gases com Efeito de Estufa, também já conhecido como Banco Verde, criado pelo Congresso no ano passado.

Este fundo integra um conjunto legislativo focado no combate às alterações climáticas e destina-se a financiar investimentos em projetos de energia renovável à escala nacional, com um foco nas comunidades de baixos rendimentos.

A Agência de Proteção do Ambiente (EPA, na sigla em Inglês) espera aprovar a atribuição de 20 mil milhões de dólares a um máximo de 15 grupos não lucrativos, que vão trabalhar depois com bancos locais e outras instituições financeiras em projetos que reduzam a poluição e os custos das famílias com a energia.

Os outros sete mil milhões estão destinados a Estados, tribos e municipalidades para o desenvolvimento de projetos de energia solar, incluindo painéis solares na cobertura de edifícios residenciais, comunidades solares e armazenamento desta energia.

O administrador da EPA, Michael Regan, disse que o Banco Verde -- inspirado em instituições similares estabelecidos em Estados como Connecticut, Nova Iorque e Califórnia --- vai libertar milhares de milhões de dólares para investimento privado para permitir que bairros e comunidades "que nunca tenham participado na economia das energias limpas venham a participar totalmente", criando empregos verdes.