OMS destaca peritos para ajudar Guiné Equatorial a enfrentar surto de febre hemorrágica

A Organização Mundial de Saúde (OMS) destacou peritos em emergências de saúde em epidemiologia e áreas relacionadas para ajudar a Guiné Equatorial que hoje confirmou o seu primeiro surto da febre hemorrágica causada pelo vírus de Marburg.

A OMS adiantou, em informação enviada à agência Lusa, que até agora foram registados "16 casos suspeitos com sintomas como febre, fadiga, vómito manchado de sangue e diarreia", depois de a Guiné Equatorial ter confirmado hoje o seu primeiro surto da doença, que já causou nove mortes no país.

"Estão em curso esforços para aumentar rapidamente a resposta de emergência, com a OMS a destacar peritos em emergências de saúde em epidemiologia, gestão de casos, prevenção de infeções, comunicação laboratorial e de risco para apoiar os esforços de resposta nacional e garantir a colaboração comunitária no controlo do surto", adiantou a Organização na informação enviada à agencia Lusa.

Os testes preliminares realizados na sequência da morte de pelo menos nove pessoas na província ocidental de Kie Ntem revelaram-se positivos para a febre hemorrágica viral.

"Estão em curso investigações. Equipas avançadas foram destacadas nos distritos afetados para rastrear contactos, isolar e prestar cuidados médicos às pessoas que apresentem sintomas da doença", refere também um comunicado da OMS.

A Organização de saúde está também a facilitar o envio de tendas, de luvas de laboratório para testes de amostras, bem como um 'kit' de febre hemorrágica viral que inclui equipamento de proteção individual que pode ser usado por 500 profissionais de saúde.

"O virus de Marburg é altamente contagioso. Graças à ação rápida e decisiva das autoridades guineenses na confirmação da doença, a resposta de emergência pode chegar rapidamente para salvar vidas e parar o vírus o mais rápido possível", disse Matshidiso Moeti, Diretor Regional da OMS para África.

Outros países já lidaram no passado com surtos desta febre hemorrágica, incluindo países africanos como Angola, o Gana, Guiné-Conacri, República Democrática do Congo, Quénia, África do Sul e Uganda.

A doença do vírus de Marburg é uma doença altamente virulenta que causa febre hemorrágica, com um rácio de mortalidade de até 88%, e da mesma família que o vírus que causa a doença do vírus Ébola.

Não há vacinas ou tratamentos antivirais aprovados para tratar o vírus, mas cuidados de apoio e o tratamento de sintomas específicos, melhoram a sobrevivência, refere e OMS.