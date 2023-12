Navio carregado com petróleo venezuelano encalha na Indonésia

Um navio-tanque que transportava petróleo da Venezuela encalhou em águas da Indonésia, próximo do estreito de Singapura, disseram hoje autoridades indonésias, enquanto decorrem operações para libertar o petroleiro.

O MT Liberty, de bandeira camaronesa, que transportava uma carga de 139 mil toneladas de petróleo, encalhou perto de Pasir Panjang, na região das Ilhas Riau, disse o comandante da base naval da região, Anro Casanova.

De acordo com o portal de rastreamento de navios por satélite TankerTrackers.com, o navio transportava petróleo da Venezuela, um país que foi sujeito a sanções devido à repressão brutal aos protestos em 2015. As sanções dos Estados Unidos foram recentemente atenuadas.

Os esforços para libertar o navio estão ainda a decorrer hoje, tendo a marinha indonésia mobilizado seis rebocadores para aproveitar a maré alta, disse Casanova.

Segundo informações iniciais, o navio encalhou no momento em que levantava âncora para seguir em direção ao cais da PT. Oiltanking Karimun, empresa de armazenamento de produtos petrolíferos.

Como precaução, "barreiras anti-petróleo foram instaladas em torno do navio para evitar que o petróleo se espalhasse nas águas circundantes", disse Casanova num comunicado.

Trata-se de um novo incidente envolvendo um navio classificado como "fantasma", que opera fora do setor marítimo oficial, tema descrito esta semana como "de grande preocupação" pela Organização Marítima Internacional (OMI).

As sanções dos Estados Unidos às exportações de petróleo da Venezuela, do Irão e da Rússia incentivaram a operação de uma grande frota de navios sem certificações de segurança padrão, seguros e companhias com estruturas transparentes.

O crescimento da frota clandestina de petroleiros, utilizada por países sob sanções, suscita receios ocorrências de acidentes que poderão, nomeadamente, conduzir a fugas de petróleo.