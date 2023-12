Biden diz a Netanyahu que é essencial proteger os civis da Faixa de Gaza

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse hoje ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que é essencial proteger os civis ds Faixa de Gaza, informou a Casa Branca, em comunicado.

"O presidente insistiu na necessidade absoluta de proteger os civis e separar a população civil do Hamas, designadamente através de corredores que permitam às pessoas deslocar-se em toda a segurança fora das zonas de combate delimitadas", segundo o texto divulgado.

Biden também realçou a importância de haver um "fluxo contínuo e sustentado" de ajuda humanitária no enclave palestiniano.

Apesar de saudar a decisão recente de Israel de permitir a entrada de uma "quantidade mínima" de combustível, salientou que é precisa de forma urgente "muito mais assistência" em outros âmbitos.

Mesmo assim, voltou a reiterar a sua preocupação com a violência extremista contra os palestinianos na Cisjordânia.

Biden também falou hoje com o rei Abdullah II, da Jordânia, a quem manifestou o compromisso dos EUA de proporcionar ajuda humanitária "sustentada" no tempo à população do enclave palestiniano, que tem estado controlado pelo Hamas.

"O presidente e o rei Abdullah afirmaram o seu compromisso de trabalhar juntos e com outros associados regionais para estabelecer as condições para uma paz duradoura e sustentada no Médio Oriente, o que inclui o estabelecimento de um Estado palestiniano", avançou a Casa Branca, em outro comunicado.