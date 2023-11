Hamas convidou Elon Musk a visitar a Faixa de Gaza

O movimento islamita palestiniano Hamas convidou hoje o multimilionário Elon Musk a visitar Gaza para comprovar a "extensão dos massacres" cometidos por Israel naquele território, depois de o empresário ter visitado um 'kibutz' no sul de Israel.

"Estendemos um convite ao senhor Elon Musk, que visitou a ocupação antes, para que agora visite a Faixa de Gaza para ver a extensão dos massaces e crimes cometidos contra o nosso povo, aderindo aos padrões de objetividade", afirmou o líder do Hamas, Osama Hamdan, numa conferência de imprensa no Líbano, citado pela agência EFE.

Osama Hamdan sugeriu a Elon Musk uma visita ao enclave "longe da polícia de parcialidade e de dois pesos e duas medidas em relação ao problema do povo palestiniano e dos seus direitos legítimos".

Elon Musk visitou na segunda-feira, com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, um dos 'kibutz' do sul de Israel atacados a 07 de outubro pelo Hamas.

"Devemos desmilitarizar Gaza após a destruição do Hamas" e "desradicalizar" o território palestiniano, disse Benjamin Netanyahu, no final da visita a Kfar Aza.

O gabinete do primeiro-ministro publicou imagens dos dois homens a passear pelas ruínas do 'kibutz'.

"Teremos que reconstruir Gaza e espero contar com a ajuda dos nossos amigos árabes para o fazer", continuou Netanyahu.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que espera retomar as conversações de normalização das relações com a Arábia Saudita e "alargar o círculo da paz para além do imaginável".

O ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, anunciou um acordo sobre a utilização do serviço de acesso à Internet por satélite Starlink, do empresário Elon Musk, em Israel e na Faixa de Gaza.

Nenhum dos comentários de Netanyahu mencionou as recentes acusações da difusão de discursos antissemitas na rede social X por parte de Musk.

A presidência israelita anunciou ainda que Musk iria discutir na segunda-feira com o Presidente do país, Isaac Herzog, a "necessidade de combater o antissemitismo 'online'", mas a reunião não foi divulgada publicamente.

Durante a reunião, o Presidente Herzog seria acompanhado por "representantes das famílias dos reféns detidos pelo Hamas".

Musk tem sido criticado pela proliferação de discursos de ódio no X desde que assumiu o controlo da plataforma, a outubro de 2022.

Em meados de novembro, foi acusado pela Casa Branca de "promover, de forma abusiva, o ódio antissemita e racista".

Numa mensagem no X, Musk concordou com uma teoria conspirativa, segundo a qual os judeus têm um plano secreto para encorajar a imigração ilegal para os países ocidentais, com o objetivo de enfraquecer a maioria branca nesses países.

Israel declarou guerra ao Hamas em 07 de outubro, após um ataque daquele grupo islamita em território israelita, que inclui o lançamento de mais de quatro mil mísseis e a entrada de cerca de três mil milicianos, que mataram perto de 1.200 pessoas e sequestraram 240 em comunidades israelitas perto da Faixa de Gaza.

A trégua atual, conseguida com mediação do Catar e dos Estados Unidos, vigora até quarta-feira, embora decorram negociações para uma prorrogação do prazo.