Mais três jornalistas mortos em Gaza

O governo do Hamas anunciou hoje a morte de três jornalistas em ataques israelitas em Gaza, elevando para 73 o número de profissionais de comunicação social mortos neste conflito entre Israel e o Hamas.

As vítimas mortais são Muntasir al-Sawwaf, um operador de câmara palestiniano que trabalhava para a agência noticiosa oficial turca Anadolu, o seu irmão Marwan al-Sawwaf, operador de som, e Abdallah Darwish, um outro operador de câmara, segundo um comunicado do gabinete de imprensa do Hamas citado pela agência de notícias Agência France Presse (AFP).

As contas do Hamas apontam para a morte de 73 profissionais da área da comunicação social desde o início do mais recente conflito, que começou a 07 de outubro.

No entanto, o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) aponta para 57 profissionais da comunicação social mortos desde 7 de outubro, acrescenta a AFP.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou também que, hoje, 178 pessoas morreram e 589 ficaram feridas em ataques israelitas que recomeçaram após uma trégua de uma semana.

Segundo as autoridades israelitas, o ataque do Hamas contra Israel matou 1.200 pessoas, a maioria das quais civis.

Em represália, Israel lançou operações militares, incluindo bombardeamentos intensos na Faixa de Gaza, um pequeno território palestiniano sobrepovoado, que, segundo o Hamas, matou mais de 15 mil pessoas, na sua maioria civis.