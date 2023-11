Conheça as capas dos jornais nacionais

Visão:

- "Napoleão, o homem por detrás do mito"

- "Crime: O assalto dos 'narcos' ao porto de Setúbal"

- "Markus Villig: Os planos do 'rei' das trotinetes"

- "Francisco Seixas da Costa: As memórias e reflexões do embaixador incansável"

Sábado:

- "A vida de luxo dos portugueses no Dubai"

- "Os 'hobbies' mais inesperados dos gestores de sucesso"

- "Prevenir alergias: Afinal, os bebés devem comer morangos, marisco e frutos secos"

Correio da Manhã:

- "Terror no Porto ataca Villas-Boas. Gang lança petardos junto à residência do novo rival do líder portista"

- "Amizade com dono da Altice multiplica por 100 negócios de Hernâni"

- "11 mil crimes. PSP triplica detidos por burlas informáticas"

- "Carlos Avilez (1935-2023). Teatro diz adeus a um grande encenador"

- "Saúde. Hospital de Almada sem chefes de urgência"

- "Câmaras sob suspeita. PJ investiga batota com análise de água"

- "Sondagem. Portugueses pessimistas com crise política"

- "Entrevista à CMTV. Rui Tavares: 'temo uma campanha dura e suja'"

- "Diploma publicado. Aumento mínimo de 52,63 euros na Função Pública"

- "Técnico elogia formação. Jovens do Benfica encantam Schmidt"

- "Sporting. Liverpool quer Gonçalo Inácio já em janeiro"

Público:

- "Governo tem 44 dirigentes públicos prontos a nomear até entrar em gestão"

- "Alentejo: Imigrantes viviam como escravos, mas defendem patrões"

- "Entrevista a José Luís Carneiro: Pedro Nuno Santos está 'enclausurado à esquerda'"

- "Obituário: Carlos Avilez (1935-2023). O encenador que vivia da paixão pelos seus atores"

- "Premier League: O novo adversário do futebol inglês é um estimulante e chama-se 'snus'"

- "Países Baixos: Extrema-direita vence eleições mas será difícil formar Governo"

- "Gaza: Acordo entre Israel e Hamas não trava combates"

- "Orçamento: Parlamento vota versão final do OE em clima de campanha"

Jornal de Notícias:

- "Há mais compras, queixas e multas na Black Friday"

- "Gaza: O pior sítio para ser criança"

- "Escalada de violência contra André Villas-Boas"

- "Porto: Concessionária contrata advogados para cobrar multas de parcómetros"

- "Laboratório falseia análises e coloca em risco qualidade da água de consumo"

- "Saúde: Hospitalização em casa poupou 80 mil dias de internamento"

- "Esposende: Três famílias continuam sem poder regressar a moradias"

- "1935-2023. Morte de Carlos Avilez retira brilho aos palcos"

- "Benfica: Duelo com Salzburgo sem adeptos nas bancadas"

- "Seleção: Jogadores do Braga com maior desgaste"

Diário de Notícias:

- "IVG nos Açores: 'Obrigaram-me a assinar como objetor', diz médico"

- "Israel-Hamas: Libertação de reféns adiada e Netanyahu diz que a guerra continua até a vitória ser total"

- "As três lições que Pedro Nuno Santos aprendeu a trabalhar na empresa do pai"

- "Carlos Avilez (1935-2023): O experimentalista que não se rendeu à facilidade"

- "Saúde Pública: Laboratório falsificava análise com água fervida e desinfetada"

- "Caos nas urgências: 'Acordo impõe-se mais do que nunca, só falta vontade política', dizem médicos"

- "Países Baixos: Direita radical vence as eleições"

Negócios:

- "Black Friday e Natal geram milhares de contratações"

- "'Tenho 55 anos. Vou fazer o quê?' - [Antigo trabalhador da central do Pego]. As feridas por cicatrizar no Pego"

- "Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD: Costa e Medina 'já não mandam'. OE está a ser 'usado na campanha'"

- "Bolsa: CMVM não fecha a porta a criptoações em simulador"

- "Impostos: Fiscalistas criticam 'fim abrupto' dos vistos gold"

- "Sondagem: 80% veem crise política a degradar economia"

- "Estudo: CEO nacionais riscam IA da lista de prioridades"

O Jornal Económico:

- "BDP quer portugueses 'mais ativos' a procurar melhores depósitos"

- "Armindo Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP): Investidores estão 'preocupados' com impacto da crise política em projeto de mais de mil milhões"

- "Banca aplaude subida do 'rating' da Moody's"

- "Pequim facilita crédito a 50 promotoras imobiliárias para estimular economia"

- "CMVM lança simulador para empresas financiarem-se no mercado de capitais"

- "Suplementos alimentares faturam 200 milhões"

- "Perfil do consumidor: 'é poupado, exigente e quer qualidade de serviço'"

A Bola:

- "Polícia e hospital. Casa de Villas-Boas de novo pinchada e zelador hospitalizado após agressões"

- "Atletismo. Português [Samuel Barata] no Quénia em busca de recorde"

- "Benfica. Bah parado mais duas semanas"

- "Gonçalo Ramos já é do PSG"

- "Sporting. Perfil de Pote é referência para o médio a contratar em janeiro"

O Jogo:

- "FC Porto. Sérgio na linha do mestre. Um triunfo amanhã permite igualar máximo de 16 seguidos na Taça, que pertence a Pedroto"

- "Villas-Boas denuncia atos de 'violência e intimidação'"

- "Benfica. Porta fechada com milhões de Ramos"

- "Sporting. Matheus Reis vai renovar contrato"

- "Brasil-Argentina (0-1). Otamendi vira herói na batalha do Rio"

Record:

- "'António Silva e Neves nem eram conhecidos', Schmidt puxa dos galões no lançamento da formação"

- "Sporting. Coates imparável. A uma partida de ser o mais leão de todo os estrangeiros"

- "FC Porto. Mais violência à porta de Villas-Boas"

- "Fernando Madureira jura proteção a Pinto da Costa: 'para derrubarem o rei têm de passar por cima de nós'"

- "Liga dos Campeões feminina: Águias estreiam-se a vencer"