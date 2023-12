Robusto, poderoso e confortável são apenas alguns adjectivos que podemos dar a este veículo do Segmento E. Construído pela AM General - produtor de veículos militares -, o Hummer chega ao mercado civil com o modelo H1.

Estes veículos destacam-se pela sua presença, potência e materiais de qualidade. No Megamotor vai encontrar o Hummer H2 Supercharged 6.0 V8 SC Luxury, a versão disponível vem equipada com compressor que altera os 325 cv de origem para 533 cv, aumentando, assim, a potência deste robusto veículo.

No coração deste H2 Supercharged está um potente motor V8 de 6.0 litros, alimentado para proporcionar uma experiência de condução emocionante dentro e fora da estrada. A aparência ousada e distinta é uma característica bem vincada da marca, assim, o H2 Supercharged 6.0 V8 SC Luxury incorpora um design atemporal que não passa despercebido. Construído sobre uma plataforma robusta, o H2 Supercharged de 2005 é mais do que um mero veículo, conduzir um Hummer é uma aventura inesquecível.

O Hummer H2 está disponível no Megamotor por 65 000 euros, ou um financiamento desde 1 143,31 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.