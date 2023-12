PS defende acréscimo regional de 5% ao Salário Mínimo

O grupo parlamentar do PS defende que, em 2024, o salário mínimo regional deve fixar-se nos 861 euros, ou seja, um aumento de 5% face ao valor nacional. Este montante difere do aumento de 3,6% ontem anunciado pela secretária regional da Inclusão e Juventude. A proposta socialista será apresentada em sede do Orçamento Regional.

“Na região que tem o poder de compra mais baixo, os salários médios mensais líquidos mais baixos, uma das mais altas taxas de risco de pobreza e exclusão social do país, em que o Governo Regional vai aos bolsos dos madeirenses buscar mais de mil milhões de euros de impostos, consideramos que o Governo deveria ter sido mais ousado e deveria ter redistribuído melhor a riqueza e os impostos dos madeirenses por quem trabalha”, afirmou Rui Caetano, numa conferência de imprensa que se realizou esta manhã.

Além desta medida, os socialistas defendem que o Governo Regional deve negociar com os patrões, de modo a que seja aplicada na Região uma Agenda do Trabalho Digno, para que seja possível conciliar a vida familiar com a vida profissional, combater a precariedade laboral, mas também aumentar os salários intermédios. “Não podemos continuar a assistir – e bem – ao aumento do Salário Mínimo Nacional, mas depois os salários médios permanecerem inalterados ou com aumentos demasiado reduzidos”, observou.

Na sua intervenção, indicou que apesar do Governo Regional falar do crescimento da economia e as empresas falarem de crescimento de lucros, tal não se reflecte nos salários, que permanecem inalterados. “É preciso aplicar na Região Autónoma da Madeira uma Agenda do Trabalho Digno, de forma a valorizar os salários dos trabalhadores, a valorizar o trabalho e a combater o facto de sermos a região com o poder de compra mais baixo do País”, rematou.