Polícia detém activistas pelo clima que bloqueiam entrada em Lisboa desde as 9 horas

O trânsito no Viaduto Duarte Pacheco continuava cortado pelas 10:30, enquanto a polícia e os bombeiros retiravam, com recurso a uma escada elevatória, dois ativistas pelo clima que estavam pendurados numa via superior àquele acesso a Lisboa.

Numa ação concertada entre os sapadores bombeiros de Lisboa e a unidade especial de polícia, os ativistas foram detidos logo após o corte das cordas que os seguravam ao viaduto.

No local estão quatro veículos da unidade especial de polícia e pelo menos duas viaturas da PSP, uma carrinha dos sapadores bombeiros de Lisboa e elementos da polícia de trânsito.

O trânsito na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco continuava cortado às 10:30, no sentido Cascais-Lisboa, estando a ser desviado pela rua José Gomes Ferreira em direção a Campo de Ourique.

Oito ativistas do coletivo Climáximo cortaram hoje de manhã um dos acessos rodoviários à cidade de Lisboa, junto às Amoreiras.

A ação começou por volta das 09:00, com um grupo de ativistas a bloquear as quatro faixas da Avenida Engenheiro Duarte Pacheco no sentido que permite a entrada na capital.

Os jovens sentaram-se no asfalto em protesto contra as políticas governativas e a ação das empresas que ignoram os impactos ambientais.

Enquanto isso, outros dois elementos penduram-se por cordas no viaduto ali existente, segurando uma faixa onde se lia: "O Governo e empresas declararam guerra à sociedade e ao Planeta".

Os ativistas estiveram sentados no asfalto durante cerca de 20 minutos, até aparecerem três agentes da PSP que os retiraram da estrada, constatou a agência Lusa no local.

Antes da chegada da PSP, alguns automobilistas e motociclistas revoltaram-se com o protesto, tendo agarrado e arrastado alguns jovens até ao passeio.

Ativistas pelo clima têm desenvolvido inúmeras ações nos últimos meses, tendo por várias vezes interrompido a circulação de trânsito em várias zonas da capital, como a Rua da Escola Politécnica ou a segunda circular.