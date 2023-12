Agente da Polícia Marítima salva homem no Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Um agente do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, que se encontrava de serviço no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, salvou esta tarde, 12 de Dezembro, um elemento da guarnição de um paquete, que caiu à água durante o transporte de mantimentos para o interior do mesmo.

"O agente da Polícia Marítima avistou a queda de um homem à água, entre o cais e o navio, tendo de imediato se deslocado ao local e resgatado o mesmo, com o auxílio de trabalhadores que se encontravam no cais", explica a autoridade através de comunicado.

A Polícia Marítima dá ainda conta de que a vítima, "que apresentava sinais de hipotermia, foi inicialmente auxiliada pelo médico do navio, tendo posteriormente sido assistida pelos elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que a transportaram para uma unidade hospitalar".

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência