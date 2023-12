Nove soldados israelitas morreram em emboscada na Faixa de Gaza

Pelo menos nove soldados israelitas morreram hoje na Faixa de Gaza durante uma emboscada palestiniana, um dos ataques mais mortais desde o início do conflito, divulgaram hoje fontes militares de Israel, noticia a agência AP.

A emboscada ocorreu na terça-feira em Shijaiyah, quando as tropas israelitas procuravam um aglomerado de edifícios e perderam a comunicação com quatro soldados, que tinham sido alvo de ataques.

Quando os outros soldados lançaram uma operação de resgate foram surpreendidos com tiros pesados e explosivos, indicaram fontes militares.

Esta emboscada ocorreu após várias afirmações do exército israelita de que tinha desmantelado a estrutura de comando do Hamas no norte de Gaza, matado milhares de combatentes e detido centenas.

O ataque aéreo e terrestre de Israel matou mais de 18.600 palestinianos, de acordo as autoridades de saúde de Gaza.

A cidade de Gaza e as cidades vizinhas foram destruídas, sendo que quase 1,9 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas.

A crise humanitária daí resultante provocou indignação internacional.

Os Estados Unidos têm apelado repetidamente a Israel para que tome medidas no sentido de poupar civis, apesar de terem bloqueado os apelos internacionais para um cessar-fogo.

A administração Biden opôs-se publicamente a um cessar-fogo na Faixa de Gaza porque acredita que este seria usado pelo Hamas para se rearmar e atacar novamente Israel.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 68.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 18.000 mortos, na maioria civis, e mais de 50.000 feridos, de acordo com o mais recente balanço das autoridades locais, e cerca de 1,9 milhões de deslocados, segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano pobre numa grave crise humanitária.