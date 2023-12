Paulo Raimundo encabeça lista da CDU por Lisboa nas legislativas

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai encabeçar a lista da CDU por Lisboa nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março, anunciou hoje a coligação, que apresenta o deputado Alfredo Maia como cabeça de lista no Porto.

Paulo Raimundo estreia-se assim como cabeça de lista em eleições legislativas, substituindo o anterior secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que tinha liderado a lista por Lisboa desde as legislativas de 2005.

Raimundo assumiu a liderança do PCP em novembro de 2022 e, numa curta nota bibliográfica hoje divulgada pela CDU, refere-se que é operário, foi eleito na Assembleia Municipal de Setúbal e foi dirigente associativo juvenil e estudantil.

Foi "membro da Comissão Política do Comité Central do PCP de 2000 a 2016, do Secretariado do Comité Central de 2016 a 2020 e de ambos os organismos desde 2020", refere-se.

No Porto, a lista da CDU vai ser encabeçada por Alfredo Maia, atualmente deputado na Assembleia da República, e que, de acordo com uma nota bibliográfica divulgada pela CDU, é jornalista e foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas.

Alfredo Maia substitui assim Diana Ferreira, que tinha sido eleita como cabeça de lista no círculo eleitoral do Porto nas legislativas em 2022, mas renunciou ao mandato entretanto, tendo sido substituída pelo historiador Manuel Loff e por Alfredo Maia.

A CDU refere que Alfredo Maia pertence aos quadros do Jornal de Notícias desde 1988, foi eleito da CDU nas assembleias municipais da Maia e do Porto e é membro do setor intelectual do Porto do PCP.

Já por Beja, a CDU volta a apresentar o deputado João Dias como cabeça de lista, à semelhança do que já tinha acontecido nas legislativas de 2022 e 2019, em que conseguiu sempre ser eleito. O deputado já tinha também sido eleito para a Assembleia da República, no círculo de Beja, nas legislativas de 2015.

João Dias é enfermeiro, tendo exercido funções na unidade local de saúde do Baixo Alentejo e na unidade de cuidados continuados do centro de saúde de Beja, e foi também eleito da CDU na Assembleia Municipal de Beja.

Em Braga, a professora Sandra Cardoso é a escolha da CDU para cabeça de lista, naquela que será a sua estreia em eleições legislativas. De acordo com a nota bibliográfica, é doutorada em desenho e inovação em formação e integra "equipas de diferentes projetos nacionais do ministério da Educação".

Sandra Cardoso foi eleita na Assembleia Municipal de Braga nas últimas autárquicas, dirigente do Sindicato dos Professores do Norte e é membro da organização regional de Braga do PCP.

Estes são os primeiros quatro círculo eleitorais em que a CDU divulga os cabeças de lista. Nas últimas eleições legislativas, em 2022, a CDU elegeu dois deputados em Lisboa, um no Porto e outro em Beja, enquanto, em Braga, não conseguiu obter representação, ficando em quinto lugar.

No total, a CDU elegeu seis deputados nas últimas legislativas, atingindo um mínimo histórico que fez com que o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) perdesse representação parlamentar.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou na quinta-feira o decreto de demissão do Governo (que entrou em vigor na sexta-feira), um mês depois de o primeiro-ministro ter apresentado a sua demissão ao chefe de Estado, em 07 de novembro, que a aceitou de imediato e, consecutivamente, decidiu dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou a sua demissão ao Presidente da República em 07 de novembro, por causa de uma investigação judicial sobre a instalação de um centro de dados em Sines e negócios de lítio e hidrogénio, que levou o Ministério Público a instaurar um inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça em que é visado.