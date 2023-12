Cerca de 18% das estruturas de Gaza danificadas pela guerra

Cerca de 18% de todas as estruturas da Faixa de Gaza foram danificadas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, anunciou hoje a ONU, baseando-se em imagens de satélite de alta resolução.

"Além disso, houve um impressionante aumento de 49% no número total de estruturas atingidas desde a última avaliação, a 07 de novembro de 2023", indicou o Centro de Satélites das Nações Unidas (UNOSAT), a partir de uma imagem recolhida a 26 de novembro de 2023 com o satélite de elevadíssima resolução WorldView-3.

Estes números "sublinham a necessidade urgente de um cessar-fogo imediato e de apoio para enfrentar a crescente crise humanitária na Faixa de Gaza. O impacto nas infraestruturas civis é evidente, com milhares de casas e de instalações essenciais danificadas", sublinhou a UNOSAT.

A Faixa de Gaza, um dos territórios mais densamente povoados do mundo, está a ser incessantemente bombardeada pelo Exército israelita desde 07 de outubro, em retaliação ao ataque perpetrado nesse dia em território israelita pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), desde 2007 no poder naquele enclave e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel.

Este ataque de proporções sem precedentes fez 1.200 mortos, na maioria civis, e cerca de 240 reféns, israelitas e estrangeiros, e Israel prometeu eliminar o Hamas, realizando desde então bombardeamentos e, desde 27 de outubro, também uma ofensiva terrestre naquele território palestiniano.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou hoje que os bombardeamentos israelitas à Faixa de Gaza ali fizeram pelo menos 18.412 mortos e mais de 50.000 feridos desde o início da guerra.

Até 26 de novembro, a UNOSAT identificou "10.049 estruturas destruídas, 8.243 estruturas gravemente danificadas e 19.087 estruturas moderadamente danificadas, perfazendo um total de 37.379 estruturas afetadas, o que corresponde a cerca de 18% do total de estruturas da Faixa de Gaza", declarou a agência num comunicado.

"As províncias do norte da Faixa de Gaza e da cidade de Gaza são particularmente preocupantes, porque sofreram um aumento substancial dos danos", indicou ainda a agência das Nações Unidas.

Na província norte do território, foram contabilizadas 3.806 novas estruturas parcialmente destruídas, ao passo que o número na cidade de Gaza foi de 6.243 estruturas com estragos.

"A cidade de Gaza, em particular, registou o maior número de estruturas recém-destruídas, com um total de 2.397", precisou a UNOSAT.

"Comparando estes dados com a nossa avaliação de 07 de novembro de 2023, em que a UNOSAT identificou 6.583 estruturas destruídas, 6.062 estruturas gravemente danificadas e 12.405 estruturas com danos moderados, perfazendo um total de 25.050 estruturas, registou-se um aumento de 49% do número total de estruturas danificadas, o que sublinha o impacto crescente do conflito nas infraestruturas civis", sublinhou a agência no comunicado.