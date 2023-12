Marinha salvou 338 vidas desde o início do ano, 22 na Madeira

A Marinha revelou hoje que, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada e do Subcentro do Funchal, coordenou 391 acções de busca e salvamento marítimo desde o início de 2023, das quais resultaram um total de 338 vidas salvas.

De realçar que no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal foram coordenadas, até ao final do mês passado, 22 acções de busca e salvamento tendo sido salvas 22 pessoas.

Ainda acordo com o comunicado remetido às redacções, no mesmo periódo temporal, foram registados 232 incidentes em que foram salvas 300 pessoas na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa. Já na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 137 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 66 pessoas.

Segundo a mesma fonte só durante o mês de Novembro foram realizadas 36 acções de busca e salvamento marítimo das quais resultaram 12 vidas salvas.